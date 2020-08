Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksame Bürger ermöglichen polizeiliche Überprüfung

Odenbach (ots)

Die Außenbeleuchtung am Kindergarten in der Burghöhlstraße ist am späten Dienstagabend angegangen. Eine Anwohnerin sah den dort ungewöhnlichen Vorgang und verständigte vorsorglich die Polizei. Die Beamten konnten mit der Ortsbürgermeisterin die Räumlichkeiten überprüfen. Einbruchspuren waren nicht zu finden. Allerdings hatten die Sicherungen in einem Verteilerkasten ausgelöst was gegebenenfalls durch eine Überspannung verursacht wurde. Ein Lob an die Hinweisgeberin! Besser einmal zu viel als zu wenig die Polizei verständigen! |pilek-AH

