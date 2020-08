Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit Einkaufswagen

Lauterecken (ots)

Ein am Einkaufsmarkt in der Lautertalstraße geparkter PKW ist vermutlich mit einem Einkaufswagen beschädigt worden. Der Verursacher hatte sich anschließend nicht bei dem geschädigten Fahrzeughalter gemeldet. Die "Unfallflucht" war am Montag zwischen 06:00 und 09:00 Uhr erfolgt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

