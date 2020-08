Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei lärmende Männer zur Ruhe ermahnt

Meisenheim (ots)

Zwei 21-jährige Männer sind in der Nacht zum Dienstag grölend durch die Meisenheimer Altstadt gezogen. Zudem pochten sie an die Rollläden der Häuser und störten gegen 02:00 Uhr die Nachtruhe einiger Anwohner. Die Polizeistreife hatte die beiden Männer schließlich alkoholisiert am Glanufer gefunden und zur Ruhe ermahnt. |pilek-AH

