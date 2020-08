Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Landstuhl, Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landstuhl (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der A6 bei Landstuhl zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 65 jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Ford Ranger eines 52 jährigen auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell