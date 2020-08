Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Gartenanlage

Bild-Infos

Download

Odenbach (ots)

In einer Gartenanlage zwischen Odenbach und Adenbach hatten Langfinger zwischen Samstag und Sonntag ihr Unwesen getrieben. In Fahrtrichtung Adenbach gesehen befindet sich das Grundstück direkt hinter dem Ortsausgang von Odenbach, circa 300 Meter rechts von der L 182. Die Diebe öffneten mehrere Schlösser und hebelten schließlich auch ein Gartenhäuschen auf. Unter anderem wurden zwei Batterien, das Ladegerät einer Photovoltaikanlage, zwei Kanister mit 40 Litern Benzin, eine Gasflasche und zwei LED-Campinglaternen gestohlen. Der Wert der Gegenstände wird auf 400 Euro geschätzt. Die Auswertung einer Wildkamera ist noch nicht erfolgt, was den Tätern noch Gelegenheit gibt, sich selbst zu stellen. Sie können hierfür genauso wie Zeugen, die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 erreichen. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell