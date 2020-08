Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Vollrausch gegen Mauer gefahren

Wolfstein (ots)

Am Samstagmittag ist eine PKW-Führerin in der Bergstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Begrenzungsmauer gefahren. Unfallursächlich dürfte, nach ersten Feststellungen der Polizeibeamten, der beträchtlich hohe Alkoholwert der 60-jährigen Fahrzeugführerin sein. Das Ergebnis eines an der Unfallstelle durchgeführten Atemalkoholtestes erbrachte einen Wert von 3,78 Promille. Der Schaden am PKW und an der Mauer wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Wagen der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die Unfallfahrerin eingeleitet. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell