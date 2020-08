Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reh ausgewichen und überschlagen

Schweinschied (ots)

Trotz Ausweichmanöver konnte am frühen Nachmittag die Kollision mit einem Reh auf der K 67 nicht verhindert werden. Der 59-jährige Fahrer wollte dem plötzlich auf die Fahrbahn springenden Wild noch ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw im angrenzenden Wiesengelände. Das Reh verendete an der Unfallstelle und am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer zurzeit nicht nur in den Morgen- und Abendstunden mit erhöhtem Wildwechsel rechnen sollten. |pilek

