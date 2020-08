Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rehweiler (ots)

Zwischen dem 06.08.2020, 17.00 Uhr und 07.08.2020, 09.00 Uhr, wurde an einem Mercedes M-Klasse die Frontstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war am Bahnhof Rehweiler geparkt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kusel unter Tel. 06381/9190. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381-9190

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell