POL-PDKL: Autofahrer missachten Geschwindigkeitsbegrenzung am Schwimmbad - 22 Prozent erhalten Schreiben der Bußgeldstelle

Warnung: Weitere Kontrollen sind geplant!! Fünf Fahrverbote werden einer Geschwindigkeits-Überwachungsmaßnahme der Polizei vom Dienstagmorgen folgen. In Höhe des Rüllberg-Freibades wurden die vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer ein weiteres Mal kontrolliert. Die Messungen erfolgten auf der B 270 über vier Stunden in beide Richtungen bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Kilometern/Stunde. Insgesamt wurden 526 Fahrzeuge gemessen. In Fahrtrichtung Idar-Oberstein als auch in Richtung Lauterecken waren jeweils fast exakt 22 Prozent der Kraftfahrzeugführer vorwerfbar zu schnell. Mit 117 Kilometern/Stunde ragte ein Autofahrer mit 134 Prozent über der erlaubten Geschwindigkeit heraus. 30 Fahrzeugführer erhalten Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. 87 sind mit Verwarnungen mit Verwarngeld dabei. "Die lange Gerade zwischen Langweiler und Grumbach verleitet zum schnellen Fahren", räumt Arno Heeling von der Polizeiinspektion Lauterecken ein. Doch gerade deshalb sollten die Verkehrsteilnehmer auf die Einschränkungen während der Sommermonate achten. Unter anderem die verkehrsschwächeren Schwimmbadbesucher, wie zum Beispiel Kinder, sollen durch die Geschwindigkeitsreduzierung während der Freibad-Saison geschützt werden. "Auch auf einer so gut ausgebauten Bundesstraße sind die Verkehrsschilder zu beachten!", so der Dienststellenleiter weiter. Warnung: Weitere Kontrollen sind geplant!!

