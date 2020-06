Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte hantieren an fremden Kleinkraftrad

Hamm-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben sich am Mittwoch, 17. Juni, gegen 2.24 Uhr an einem fremden Kleinkraftrad auf einem Grundstück an der Wilhelmstraße zu schaffen gemacht. Sie rissen die vordere Verkleidung des Kleinkraftrades herunter und versuchten vermutlich den Roller zu überbrücken. Dies gelang nicht. Die Verdächtigen ließen das Fahrzeug daraufhin stehen und flüchteten anschließend.

Das Geschehen wurde von einer Kamera aufgezeichnet. Alle drei Täter sind schlank. Zwei von ihnen trugen einen hellen Pullover. Einer der Männer hatte eine helle Kappe an. Der dritte Tatverdächtige trug dunkle Kleidung. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

