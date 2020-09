POL-OF: Nachmeldung: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Dreieich/Dreieichenhain

(aa) Eine Fahrradfahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Bereich Waldstraße/An der Trift schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen bog die 46-Jährige gegen 15.05 Uhr von der Koberstädter Straße kommend nach links in die Straße "An der Trift" ab. Dort wurde sie von dem Fahrzeug eines 18-Jährigen, der mit seinem Kia die Waldstraße in Richtung Friedhof befuhr, erfasst. Anschließend soll der Dreieicher zunächst ohne anzuhalten weitergefahren und dann an die Unfallstelle zurückgekehrt sein. Für diese Zeitspanne suchen die Beamten der Polizeistation Langen (06103 9030-0) Zeugen, die gesehen haben, wo der Kia hingefahren ist und was der mutmaßliche Unfallverursacher gemacht hat. Die Dreieicherin kam in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Kia-Fahrers wurde beschlagnahmt.

Offenbach, 01.09.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

