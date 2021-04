Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 02.04. - 05.04.2021

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstähle

25 Kellereinbrüche/10 Einbrüche in Geräteschuppen u. a.

In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag wurden insgesamt fünf Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Altengrodener Weg aufgebrochen. Lediglich aus einem der Kellerräume wurde Werkzeug entwendet. Außerdem wurde die Münzkassette der Gemeinschaftswaschmaschine aufgebrochen und das Münzgeld entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum wurden weitere sechs Kellerräume eines Hauses in der Tilsiter Straße aufgebrochen. In der Nacht zu Sonntag kam es ebenfalls zu sechs Taten in der Straßburger Allee. Nach bisherigen Ermittlungen wurde aber nichts entwendet.

Von einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt acht Kellerräume aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen fehlt bislang aus einem der Räume eine Bohrmaschine.

In der Papingastraße wurden insgesamt neun Geräteschuppen gewaltsam aufgebrochen, sowie ein Geräteschuppen in der Raabestraße. In allen Fällen nahmen der oder die Täter nichts mit. Montagmorgen wurden weitere fünf angegangene Kellerräume im Europaring gemeldet.

Am frühen Sonntagmorgen entwendete ein unbekannter Täter einen Haustürschlüssel aus einem unverschlossenen Pkw in der Genossenschaftsstraße. Mit dem Schlüssel wurde anschließend das Haus betreten und es wurden diverse Gegenstände und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro entwendet.

Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde ein Einbruch in ein Vereinsheim am Sportforum angezeigt. Über die Feuerleiter gelangten unbekannte Täter nach dem Aufbrechen einer Zugangstür in den Saunabereich. Diebesgut ist bisher nicht bekannt.

Brände

Sonntagabend gegen 19:50 Uhr gerät die Außenwand eines Unterstandes in der Herbartstraße aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer kann durch den Anwohner selbst gelöscht werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

In der Nacht zu Montag gegen 03:30 Uhr kommt es zu einem weiteren Brand in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Dort geraten Gegenstände in einem Kellerraum in Brand. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Das feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr geriet ein im Banter Weg abgestellter Pkw in Brand. Der Brand wurde offensichtlich schnell entdeckt, denn die Feuerwehr konnte den gerade beginnenden Brand schnell löschen. Es entstanden Schäden an der Frontscheibe und im Bereich der Kunststoffverkleidung unterhalb der Scheibenwischer.

In der Herbartstraße geriet am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Zaun in Brand. Durch diesen Brand wurde auch ein Schuppen in Mitleidenschaft gezogen.

Am Samstag, gegen 18 Uhr, gerieten im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Mühlenweg ein Restmüllcontainer sowie zwei Wertstoffcontainer in Vollbrand.

Gegen 17:50 Uhr wurde der Brand zweier Altpapiercontainer in der Schulstraße gemeldet.

In der Herbartstraße und in der Schulstraße wurden unmittelbar nach Brandentdeckung von Zeugen Kinder bzw. Jugendliche beobachtet, die anschließend flüchteten.

Evtl. weitere Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven, unter Tel. 04421-9420 melden.

Straßenverkehrsgefährdung, verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Weil ein Pkw-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer Funkstreife am Karfreitag gegen 23:00 Uhr auf der Friedrich-Paffrath-Straße in WHV entgegen kam, sollte er zwecks einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Dabei musste die Funkstreife über 100 km/h beschleunigen, um den Pkw nicht aus den Augen zu verlieren. Hier konnten sie dann feststellen, wie der Pkw bei Rotlicht auf die Bismarckstraße einbog. Trotz eingeschaltetes Blaulicht und Anhaltesignal und permanentes Betätigen der Lichthupe befährt der Pkw weiter mit 140-150 km/h die Bismarckstraße stadtauswärts. Auch hier biegt er bei Rotlicht auf die Hooksieler Landstraße ab und schaltet dort sein Fahrlicht aus. Er biegt erneut in die Neue Friedenstraße und von dort in die Straße Seeburg ab. Hier verlässt er das Fahrzeug und flüchtet weiter zu Fuß. Der Pkw wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Der vermeintliche Fahrzeugführer kann noch in der Nacht ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, zumal er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

