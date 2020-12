Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter durchwühlen Haus

SchalksmühleSchalksmühle (ots)

Einbrecher drangen zwischen dem 10.12. und 14.12. in ein Einfamilienhaus an der Volmestraße in Dahlerbrück ein. Sie durchwühlten alle Räume. Ob sie Beute machten ist noch unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Halver entgegen.

