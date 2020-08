Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei löst illegale Party auf

Schwerin (ots)

Ca. 250 Personen nahmen in der Nacht von Samstag zu Sonntag an einer nicht angemeldeten Privatfeier im Bereich des ehemaligen Verladebahnhofs der Bundeswehr in den Göhrener Tannen teil.

Die Polizei fuhr daraufhin mit einem starken Kräfteaufgebot vor Ort.

Der Hinweis an die Polizei bestätigte sich, dabei handelte es sich um eine Geburtstagsparty, die zum 18. Geburtstag einer Freundin des Verantwortlichen durchgeführt wurde.

Vor Ort wurden Getränke ausgeschenkt, Musik abgespielt, Sonnensegel waren gespannt worden.

Dem 25-jährigen Veranstalter wurde die bestehende Rechtslage erläutert. Nur widerwillig kam er den Weisungen der Polizei nach. Nachdem Lautsprecherdurchsagen erfolgten, verließen die Teilnehmer den Bereich.

Gegen den 25-jährigen Deutschen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

