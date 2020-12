Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher knacken Gartenlauben

Container-Brand

MendenMenden (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen 13.12. und 14.12. in drei Gartenlauben an der Schreberstraße ein. Sie erbeuteten u.a. Werkzeug. Es entstand Sachschaden. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

Gestern, 11.35 Uhr, brannte an der Beile ein Container. Zeugen informierten Feuerwehr und Polizei. Noch in Tatortnähe konnten drei Tatverdächtige aus Menden (11-12 Jahre) angetroffen werden. Sie stehen im Verdacht, den Inhalt des Containers in Brand gesetzt zu haben. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zu befürchten haben sie jedoch nichts, da sie jünger wie 14 und damit noch strafunmündig sind.

