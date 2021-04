Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Skaterplatz in Schortens - Verstoß gegen die Niedersächsische Corona Verordnung

Schortens (ots)

Am Abend des 31.03.2021 sollten mehrere jugendliche Personen auf dem Skaterplatz in der Leinestraße in Schortens kontrolliert werden. Ein Großteil der Personen entzog sich der Kontrolle, einige Personen konnten kontrolliert werden. Insgesamt hielten sich ca. 20 Personen auf dem Skaterplatz auf und hielten sich nicht an die Kontaktbeschränkung. Weiterhin konsumierten die Personen Alkohol und hinterließen Unrat. Da einige flüchtigen Personen persönliche Sachen hinterließen, konnten noch weitere Personalien festgestellt werden. Die Beamten leiteten gegen alle Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

