Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Jever - Verdacht der schweren Brandstiftung

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 31.03.2021, um 16.55 Uhr, wurde der Rettungsleistelle ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Jever, St.-Annen-Straße, gemeldet. Am Einsatzort wurde eine Rauchentwicklung und ein Feuerschein aus der brandbetroffenen Wohnung festgestellt. Die Bewohner des Hauses wurden bereits durch eine aufmerksame Zeugin verständigt und konnten das Haus verlassen, Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnisse ist der Brand dem Verhalten des Wohnungsinhabers zuzuordnen. Die Ermittlungen dauern an. Am Einsatz waren neben der Polizei Jever auch die Freiwilligen Feuerwehren Jever und Cleverns eingesetzt, sowie zwei Rettungswagen des Rettungsdienstes Friesland

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell