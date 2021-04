Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 77-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 31.03.2021, ereignete sich am Vormittag gegen 9.49 Uhr in der Preußenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem die 77-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Die 77-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Nakeler Straße, habe dann aus bislang ungeklärten Umständen geradeaus die quer verlaufende Preußenstraße ungebremst überquert und sei weiter auf den dortigen Parkplatz gefahren, wo der Pkw mit zwei dort parkenden Fahrzeugen kollidierte, die wiederum auf weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurden. Der Pkw der 77-jährigen kam auf der dortigen Rasenfläche zum Stehen. Die 77-jährige wurde ärztlich versorgt, an ihrem Pkw entstand Totalschaden. An den weiteren Fahrzeugen entstanden ebenfalls Sachschäden.

