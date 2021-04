Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - LKW mit umgekippten Anhänger blockierte die L 810 - Zeugenaufruf nach einem unbekannten Pkw

Wangerland (ots)

Am 30.03.2021 ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Hooksiel auf der L 810, dortige Ortsumgehung Fahrtrichtung Wilhelmshaven, ein Verkehrsunfall. Die Unfallstelle befand sich in einer Linkskurve, beginnend unmittelbar hinter der Brücke über das Hooksieler Tief. Ein LKW mit umgekippten Anhänger blockierte dadurch die Fahrbahn komplett bis kurz vor 17:00 Uhr. Der 47-jähriger Fahrzeugführer blieb unverletzt. Dieser gab bei der Unfallaufnahme an, dass ein bislang unbekanntes sportliches Fahrzeug (Coupe-artig) zum Unfallzeitpunkt in die Fahrspur des Lkw geraten sei, so dass der Lkw nach rechts ausweichen musste und anschließend verunfallte. Der bislang unbekannte Pkw habe seine Fahrt fortgesetzt, so dass Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463 808910 zu melden. An der Unfallstelle meldeten sich weder Zeugen noch weitere beteiligte Personen.

