POL-WHV: Auffahrunfall in Zetel - 21-jährige PKW-Fahrerin leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Dienstag gegen 15.25 Uhr befuhr eine 21-Jährige aus Zetel die Neuenburger Straße in Richtung Ortsmitte. Sie beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu fahren und hielt dafür an. Ein nachfolgender 34-Jähriger aus Zetel in einem Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vor ihm befindlichen PKW. Bei dem Unfall wurde die 21-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

