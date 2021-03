Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 210 - 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 30.03.2021, ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf der Oldenburger Straße (B 210) im Kreuzungsbereich Hooksieler Landstraße ein Auffahrunfall, bei dem ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades mit seinem Fahrzeug auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 28-Jährigen auffuhr. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Pkw wurde die Heckklappe und die Rücklichtverglasung beschädigt.

