Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Einer nach dem Anderen ...

Bad Sassendorf (ots)

Am Sonntag, um 03:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung an der Wasserstraße der Fahrer eines Opel Meriva bei einer Verkehrskontrolle auf. Bei dem 19-jährigen Bad Sassendorfer waren Anzeichen von Drogenkonsum zu erkennen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Daraufhin wurde der 19-jährige mit dem Streifenwagen zu einer Blutentnahme gebracht. Sein 20-jähriger Beifahrer aus Lippstadt blieb beim Fahrzeug zurück. Nur wenig später, gegen 03:35 Uhr, traf eine zweite Streifenbesatzung den Opel Meriva erneut an. Am Weslarner Weg war nun der Beifahrer auf den Fahrersitz. Da auch bei dem 20-Jährigen Anzeichen von Drogenkonsum festzustellen waren, wurde auch bei ihm ein Drogenvortest durchgeführt. Das Ergebnis war ebenfalls positiv auf THC. So wurde auch er von den Polizisten zu einer Blutprobe begleitet. Beiden jungen Männern wurde das Führen von Kraftfahrzeugen vorläufig untersagt. (lü)

