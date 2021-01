POL-SO: Pressemeldungen Kreispolizeibehörde Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Erwitte - Wohnungseinbruch - Bargeld und Schmuck gestohlen

Bisher unbekannte Täter sind am Samstag, den 23.01.2021, zwischen 17.15 und 22.15 Uhr in ein Haus in der Lakenkuhle eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten sie in das Gebäude. Innen durchsuchten sie in den Räumen Schränke und Schubläden. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. (Rö)

Bad Sassendorf - Trickdiebstahl - Mann gab sich als Klempner aus

Am Samstag, den 23.01.2021 ist eine ältere Dame Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 14.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Frau in der Weststraße. Vor ihrer Tür stand ein Mann, der sich als Klempner ausgab und behauptete die Wände wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs kontrollieren zu müssen. Er wies die Bewohnerin an im Badezimmer das Wasser aufzudrehen und dort zu bleiben. Nach einiger Zeit kam er zurück und sagte, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin verließ er die Wohnung. Als der Mann weg war, bemerkte die Dame, dass aus dem Wohnzimmer Bargeld fehlte. Als Täter kommt vermutlich der angebliche Klempner in Betracht. Er wird als etwa 35 - 45 Jahre, 1,75 - 1,85m groß und mit normaler Statur beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare, war dunkel gekleidet und sprach mit Akzent. Wer hat die Person gesehen und kann Hinweise geben. Diese bitte an die Polizei in Soest unter 02921 91000. (Rö)

Geseke - Diebstahl - Mofa gestohlen

In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Freitagabend (21.01. - 22.01.2021), zwischen 11.00 und 19.00 Uhr ist in der Annostraße ein Mofa gestohlen worden. Das Fahrzeug war vor dem Haus abgestellt. Es handelte sich um ein Mofa der Marke Piaggio in rot. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. (Rö)

Soest / Lippetal - Mehrere Automaten aufgebrochen - Geldkassetten gestohlen In der Zeit von Donnerstag bis Samstag (21.01. - 23.01.2021) sind in Soest und in Lippetal mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen worden. In der Brückenstraße und im Eselsweg in Soest wurde jeweils die Geldkassette aus den geöffneten Automaten gestohlen. Ebenfalls das Geld wurde aus dem Automaten im Gewerbegebiet Rommersch entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921 91000. (Rö)

