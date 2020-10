Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebe schlagen Scheiben ein

Am Dienstag stahlen Unbekannte in Heidenheim aus zwei Autos die Wertsachen.

Ulm (ots)

Im ersten Fall war in den späten Abendstunden ein Täter in der Siemensstraße am Werk. Dort zerstörte er an einem Opel die Seitenscheibe. Im Fahrzeug fand er Wertsachen, die er zu seiner Beute machte.

Die zweite Tat geschah zwischen 22 und 23 Uhr am Bahnhofsplatz. Dort schlug der Täter an einem BMW die Scheibe ein. Der Besitzer hatte seine Wertsachen auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Die sah ein Dieb und nahm sie mit.

Die Ermittler warnen davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

+++1825417 / 1825670

Michael Otto / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell