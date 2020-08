Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Eigentümer gesucht

Bad Bentheim (ots)

Die Polizei Bad Bentheim sucht den Eigentümer eines schwarzen Herrenfahrades der Marke Panther, Typ Meister Pure Instinkt. Ein 42-jähriger Mann wurde am Freitagabend vergangener Woche mit dem Fahrrad angetroffen und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er es kurz zuvor am Bahnhof in Quendorf gestohlen hat. Hinweise zum Eigentümer werden unter der Rufnummer (05922)9800 bei der Polizei Bad Bentheim entgegengenommen.

