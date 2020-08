Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Maskierter Täter entwendet Handy (Ergänzung/Klarstellung)

Papenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es in einem Café an der Dechant-Schütte-Straße offenbar zu einer Raubstraftat gekommen. Gegen kurz nach 6 Uhr betrat ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann die Gaststätte. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Der Unbekannte entwendete das Handy einer Mitarbeiterin und ergriff umgehend die Flucht. Ob er bei der Tat bewaffnet gewesen ist, lässt sich anhand der Zeugenaussagen aktuell nicht endgültig klären. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

