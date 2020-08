Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Mann verstirbt nach Herzinfarkt

Neubörger (ots)

Heute kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall auf Huckeweg in Neubörger. Ein 67-Jähriger befuhr mit einem Ford Transit den Huckeweg in Richtung Kirchstraße. Vermutlich aufgrund eines Herzinfarktes und dadurch bedingte Bewusstlosigkeit, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem Grünstreifen zum Stehen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.

