Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Fahndungserfolge: Bundespolizei verhaftet mehrere gesuchte Straftäter

Hannover (ots)

Heute Vormittag erkannten Zivilfahnder einen Mann (50) im Hauptbahnhof, der mit Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls und mit Aufenthaltsermittlungen wegen drei weiterer Ermittlungsverfahren gesucht wurde. Außerdem führte der Mann eine geringe Menge Kokain mit sich. Richtervorführung heute im Verlauf des Tages.

Gestern Morgen wurde ein 20-jähriger Mann aus Pakistan nach einer Leistungserschleichung im ICE überprüft. Die Ausländerbehörde Olpe suchte ihn zur Abschiebung. Nach Rücksprache mit der Behörde und dem Bereitschaftsrichter wurde ein Abschiebehaftbefehl erwirkt. Am Abend wurde der 20-Jährige aus dem Polizeigewahrsam abgeholt und nach Olpe gebracht.

Kurz darauf verhafteten Bundespolizisten eine gesuchte Frau (57) im Hauptbahnhof. Wegen Leistungserschleichung wurde sie zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt. Gezahlt hatte sie nie. Zwischenzeitlich wurde die wohnsitzlose Frau auch wegen weiterer drei Ermittlungsverfahren zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Die Beamten brachten die Frau für 80 Tage ersatzweise in das Frauengefängnis nach Hildesheim.

Bereits am Freitagabend wurden zwei weitere Personen am Hauptbahnhof verhaftet. Ein Mann (57) wurde wegen Diebstahls zur Strafvollstreckung gesucht. Er sitzt nun für 100 Tage in der Justizvollzugsanstalt Hannover. Zivilfahnder verhafteten zuvor einen 46-jährigen wohnsitzlosen Mann. Wegen Leistungserschleichung muss er 75 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

