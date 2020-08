Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mülltonne in Brand geraten

Lingen (ots)

Vergangene Nacht geriert aus bislang ungeklärter Ursache eine Biomülltonne an der Lindenstraße in Lingen in Brand. Die Mülltonne stand in der Garage eines Mehrfamilienhauses. Personen wurden nicht verletzt. Auch am Gebäude entstand kein Schaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 melden.

