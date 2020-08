Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montag kam es gegen 18 Uhr auf dem Fußgängerüberweg in der Kuhstraße in Meppen zu einer gefährlichen Situation zwischen zwei Fußgängerinnen und einem Pkw. Zwei Frauen beabsichtigten den Fußgängerweg zu überqueren, als ein bislang unbekannter Fahrer mit einem roter VW Polo aus Richtung Lingener Straße kommend, einen bereits vor dem Fußgängerüberweg haltenden Pkw mit wohlmöglich hoher Geschwindigkeit überholte. Dabei fuhr das Fahrzeug nur knapp an den beiden Frauen vorbei, so dass es beinahe zu einer Kollision gekommen wäre. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung der Straße Nagelshof fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

