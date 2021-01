Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Regentonne angezündet

Geseke (ots)

Unbekannte setzten am Donnerstag (21. Januar) zwischen, 18.15 Uhr und 19 Uhr, in der Corveyer Straße eine Regentonne in Brand. Zeugen, die Hinweise auf den Brandstifter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

