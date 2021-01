Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geschäftseinbruch in der Lange Straße

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag (19. Januar) auf Mittwoch, zwischen 23.30 Uhr und 8 Uhr, schlugen Einbrecher die Scheibe einer Tür ein und gelangten so in ein Geschäft in der Lange Straße. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Tabak, E-Zigaretten und Bargeld. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

