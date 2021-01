Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Werkzeug Wagen gestohlen

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. Januar) stahlen unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Wagen am Nottebohmweg diverses Werkzeug. Hierunter befanden sich unter anderem eine Akku Flex der Marke Metabo, ein Elektroprüfkasten von Heuth & Buss, sowie ein Druckluft Tiefenschleifer der Marke Bendel. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

