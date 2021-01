Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Betrügerische Anrufe hören nicht auf

Kreis Soest (ots)

Auch gestern (20. Januar) kam es im Kreisgebiet immer wieder zu Anrufen von Betrügern. Im Fokus waren erneut die Rentnerinnen und Rentner im Kreis Soest. Ob mit "falschen Gewinnversprechen", "falschen Polizisten" oder dem bekannten Enkeltrick denken sich die Täter immer wieder neue Geschichten aus, um ältere Menschen zu verängstigen, zu verunsichern und zu bestehlen. Nachdem eine Rentnerin gestern bei dem Anruf eines "falschen" Polizisten Angaben zu ihrem Kontostand gemacht hatte, möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen, dass keine sensiblen Daten am Telefon mitgeteilt werden sollten. Die Betrüger sammeln ihr Wissen und verwenden es bei späteren Anrufen erneut. So zum Beispiel die Kenntnis über die Anzahl der Kinder oder Mitbewohner im Haus. Die Polizei rät: - Unbekannte Stimme am Telefon? Hörer auflegen. - Unbekannte Menschen bleiben vor der Tür! - Nichts aus der Wohnung herausgeben! Wir wollen, dass Sie auch weiterhin sicher im Kreis leben. (reh)

