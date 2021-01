Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit - Unfallflucht "An der Windmühle"

Ense (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "An der Windmühle" kam es am Mittwoch (20. Januar), zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer hatte einen geparkten, schwarzen Seat Ibiza auf Parkplatz touchiert und sich vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien der Polizei oder dem Autobesitzer mitzuteilen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

