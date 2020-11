Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, B3 - Unfall nach Überholvorgang

OttersweierOttersweier (ots)

Ein Überholvorgang endete am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr in einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 11.000 Euro. Ein VW-Fahrer war auf der neuen B3 von Achern kommend in Richtung Bühl unterwegs und überholte einen LKW trotz unklarer Verkehrslage. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste er den Überholvorgang frühzeitig abbrechen und kollidierte beim Wiedereinscheren mit einem Mähdrescher, der mit geringer Geschwindigkeit vor dem LKW gefahren war. Durch den Zusammenstoß erlitt der PKW-Lenker leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. /eb

