Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrerin touchiert

Geseke (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin und geringer Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, gegen 13.25 Uhr, im Kreisverkehr an der Markusstraße. Die 20-jährige Gesekerin befuhr vor einer 58-jährigen Autofahrerin aus Geseke in den Kreisverkehr an der Markusstraße vom Calenhof aus kommend, um anschließend ihre Fahrt weiter in Richtung Bönninghauser Straße fortzusetzen. Im Kreisverkehr fuhr sie hierbei den kürzesten Weg und nutze den linken Bereich der Fahrbahn. Die hinter ihr fahrende 58-Jährige touchierte hierbei die Radfahrerin leicht, wodurch sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell