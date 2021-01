Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Pferde eingefangen

Bad Sassendorf (ots)

Am Donnerstag, um 01:10 Uhr, wurde die Polizei in den Kurpark gerufen. Hier liefen vier Pferde im Bereich der Saline frei herum. Als die Beamten dort eintrafen ergriffen die Pferde die Flucht. Sie liefen über die Gartenstraße und den dortigen Parkplatz auf die Bahngleise. Daraufhin veranlasste die Leitstelle, dass der Zugverkehr vorläufig gestoppt wurde. Im Teamwork gelang es mehreren Streifenbesatzungen die Pferde im Gleisbett einzufangen. Sie brachten die Tiere anschließend auf eine leerstehende Weide in der Nähe. Da sich ein Pferd eine Verletzung zugezogen hatte, wurde eine Tierärztin zur Versorgung hinzugezogen. Das Ordnungsamt der Gemeinde kümmert sich nun um die Tiere und wird den Halter ermitteln. (lü)

