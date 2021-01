Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geldautomat im Supermarkt angegangen

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. Januar) hörten Zeugen, gegen 1.52 Uhr, einen lauten Knall aus einem Supermarkt an der Planckstraße/Erwitter Straße. Nach ersten Erkenntnissen liefen zwei Tatverdächtige aus dem Gebäude und stiegen zu einer dritten Person in einen dunklen Kombi. Der Wagen fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die B55 in Richtung Erwitte davon. Die Unbekannten hatten zuvor versucht den Geldautomaten im dortigen Supermarkt zu sprengen. Hierdurch wurden der Geldautomat und Teile der Deckenverkleidung vollständig zerstört. Der dahinter befindliche Tresor blieb jedoch unbeschädigt, sodass die Täter keine Beute machen konnten. Die vorsorglich hinzugezogene Feuerwehr lüftete den Vorraum des Supermarktes. Es konnten keine gefährlichen Emissionen durch die Gasentwicklung festgestellt werden. Die bisherige Suche nach den Tätern verlief, trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers und hinzugezogener Einsatzkräfte, bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den flüchtenden dunklen Kombi machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

