Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelecs gestohlen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte zwei Pedelecs. In der Schelverstraße, zwischen der Piusstraße und der Howindstraße, erbeuteten der oder die Täter zwischen Sonntagmorgen (09.30 Uhr) und Montagmorgen (08 Uhr) ein graues 28-Zoll-Rad der Marke Kreidler, Modell Vitality Eco. Ausgestattet ist das Pedelec mit einer Federstütze. Zudem befanden sich an dem Zweirad Gepäcktaschen. In der Straße "Im Wegrott" geriet am Sonntagnachmittag ein schwarzes Fahrrad der Marke Raymon, Modell E-Nineray 7.0, ins Visier der Diebe. Das Pedelec war vor einem dortigen Schwimmbad abgestellt worden, als es zwischen 16 und 17 Uhr mitgenommen wurde. Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

