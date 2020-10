Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbruch in Gewerbebetrieb

Hilter (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen kam es am Düppelweg in Borgloh zum Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten eine Lagerhalle auf und entwendeten daraus einen Minibagger der Marke "Bobcat", Modell "E10". Zusätzlich wurden eine passende Schwenkschaufel und ein Hydraulikmeißel entwendet. Entstandene Sachschäden und das Diebesgut beziffern sich gemeinsam auf ca. 20.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Minibaggers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

