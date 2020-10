Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Werkzeugdiebstahl aus abgestellten Firmenfahrzeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Montag, gegen 01:50 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter den Parkplatz eines Gewerbebetriebes in der Straße Im Felde, unweit der Birkenallee. Auf dem Parkplatz wurden Scheiben an zwei Toyota Proace Kastenwagen zerstört und es wurde Werkzeug entwendet. Die Sachschäden und das Diebesgut beziffern sich auf zusammen rund 10.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder wer ungewöhnliche Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell