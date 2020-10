Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen

Bissendorf (ots)

Auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße machten sich Unbekannte in der Nacht zu Montag an einem weißen VW Crafter zu schaffen. Aus dem weißen Kleintransporter stahlen der oder die Täter zwischen 21.30 Uhr (Sonntag) und 05.45 Uhr (Montag) mehrere Werkzeuge. Wer im Bereich Osnabrücker Straße/Schmalenbach/Meller Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

