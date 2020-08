Polizei Düren

POL-DN: Papiertonne brennt

Niederzier (ots)

In der Nacht zu Samstag brannte in der Broisterdstraße in Oberzier eine Altpapiertonne.

Gegen 02:30 Uhr stand die blaue Tonne in Flammen. Auch eine an den Standort der Tonne angrenzende Hecke hatte Feuer gefangen. Ein Anwohner konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch löschen, die Feuerwehr musste nicht ausrücken.

Hinweise darauf, dass die Tonne vorsätzlich angezündet worden war, liegen nicht vor. Sollten Sie in der Tatnacht im Bereich der Broisterdstraße etwas oder jemand Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

