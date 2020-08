Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei - gefasst

Vettweiß (ots)

Am Samstag, gegen 01:45 Uhr, flüchtete ein 18jähriger Vettweißer mit seinem Roller vor der Polizei. Die Polizeibeamten hatten ihn in Vettweiß-Soller anhalten und kontrollieren wollen, als er ohne Helm in Richtung Vettweiß-Froitzheim flüchtete. Auf seiner Flucht missachtete er mehrere Verkehrsvorschriften, darunter auch eine rotlichzeigende Lichtsignalanlage. Die Polizeibeamten verloren den Rollerfahrer aus dem Blickfeld. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Rollerfahrer mit seinem Krad angetroffen werden. Der 18jährige Rollerfahrer hatte keine Fahrerlaubnis, stand unter Drogeneinfluss und der Roller war nicht zugelassen. Der Roller wurde sichergestellt und der 18jährige Vettweißer wurde nach Blutentnahme von der Polizeiwache entlassen.

