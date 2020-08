Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrerin fuhr auf wartenden PKW auf

Am Samstag, um 18.45 Uhr, befuhr eine 30jährige Jülicherin mit ihrem Kraftrad die Römerstraße in Fahrtrichtung Kölner Landstraße. An der Kreuzung Römerstraße/Wiesenstraße bremste die vorausfahrende 22jährige Aldenhovenerin ihren VW ab, obwohl die dort befindliche Lichtsignalanlage Grünlicht anzeigte. Grund für dieses Abbremsen war ein RTW mit Martinshorn und Blaulicht, der die Kreuzung passierte. Die Kradfahrerin erkannte diesese zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Sie kam mit dem Krad zu Fall und wurde zur ambulanten Versorgung mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

