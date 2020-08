Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Vettweiß (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad kam es am Freitag auf der L 264 Höhe Vettweiß. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 10:30 Uhr befuhr der 57-Jährige aus Erftstadt mit seinem Rad die L 264 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Kelz. Zur gleichen Zeit befuhr eine 83-jährige Frau aus der Gemeinde Vettweiß die Straße in Gegenrichtung. In Höhe der alten L 33 wollte die Frau nach links in Richtung Gladbach abbiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß.

Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden.

