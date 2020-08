Polizei Düren

POL-DN: Zu warm im Kühlfahrzeug

Hürtgenwald (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2020, wurde am späten Vormittag in Vossenack durch die Kradfahrer des Dürener Verkehrsdienstes ein Lkw zur Überprüfung der Ladungssicherung angehalten.

Dabei stellten die Beamten fest, dass die Ladung aus diversen Frischwaren wie Milch, Sahne, Käse und Gemüse bestand. Schon beim Öffnen der Ladefläche bemerkten die Beamten die warme Luft in dem Laderaum.

Das hinzugezogene Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Kreises Düren überprüfte im Anschluss nochmals die Temperaturen der diversen Lebensmittel. Diese lagen bei durchschnittlich plus 15 Grad. Vorgeschrieben sind sieben Grad.

Weiterhin fiel den Kontrolleuren noch eine Kühlkiste mit Fisch auf. Dieser hatte nur eine Temperatur von minus sechs Grad bei vorgeschriebenen minus 18 Grad. Die Ware fing langsam an zu tauen. Der Lkw wurde versiegelt. Die Ware muss im Anschluss an die Kontrolle vernichtet werden. Der Fahrzeugführer und die Firma werden jeweils eine Anzeige durch den Kreis Düren erhalten.

