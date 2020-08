Polizei Düren

POL-DN: Polizist wurde von alkoholisierter PKW-Führerin gebissen

Langerwehe (ots)

Am Samstag, gegen 06:30 Uhr, erhielt die Polizei Düren durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer Kenntnis über eine mögliche Trunkenheitsfahrt im Bereich Langerwehe. Auf der L 12 konnte letztlich der weiße BMW mit der 58 jährigen Fahrzeugführerin angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle vernahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch, auch wurde die Einnahme von Medikamenten bekannt, so dass eine Blutprobe auf der nächstgelegenden Wache entnommen werden sollte. Im Rahmen der Zuführung zur Wache leistete die Fahrzeugführerin erheblichen passiven und aktiven Widerstand und biss sogar einen Beamten in die Schulter. Durch den Biss wurde das Diensthemd zerrissen und der Beamte musste ärztlich behandelt werden. Nach Entnahme der Blutprobe wurde die Fahrzeugführerin in die Obhut ihrer Familie gegeben.

