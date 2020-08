Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert in den Straßengraben gefahren

Linnich (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.08.20, gegen 00:35 Uhr, befuhr eine 41-jährige Linnicherin mit ihrem BMW die K6 in Linnich aus Richtung Ederen in Richtung Merzenhausen. Kurz hinter dem Ortsausgang Ederen verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über den BMW und fuhr in den in Fahrtrichtung linken Straßengraben, wo ihr Fahrzeug zum Stillstand kam. Bei der Kollision verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht. Sie wurde mit dem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,84 o/oo. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 3.000 EUR.

